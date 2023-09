SV Elversberg HSV-Finanzchef und SVE-Verantwortliche – ziemlich beste Freunde und Gegner

Etwa 30 Jahre ist es her, als Eric Huwer, Marc Strauß und David Strauß zum letzten Mal sportliche Rivalen waren. Eric Huwer spielte damals in der Jugend seines Heimatvereins SV Eintracht Hirzweiler-Welschbach, die beiden Strauß-Cousins in ihrem Heimatverein VfB Hüttigweiler. „Wir haben öfter gewonnen, einmal sogar 7:0“, sagt Huwer. Marc Strauß schüttelt den Kopf und erwidert: „So hoch habt ihr einmal gewonnen, ansonsten waren es ausgeglichene Duelle. Erzähl mir doch nichts.“ David Strauß muss wie die beiden anderen anfangen zu lachen. „So war das damals. Wir sind eben Fußballer durch und durch“, sagt David Strauß.