Heimspiel-Fluch beendet SVE siegt deutlich gegen den SC Paderborn

Der Wahnsinn an der Kaiserlinde in Elversberg geht weiter. An diesem Samstagnachmittag fegte die SV Elversberg den SC Paderborn aus dem Saarland und gewann ihr Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga mit 4:1. Vor allem in der zweiten Halbzeit brannte es in der Paderborner Spielhälfte lichterloh. Nach 14 Spieltagen steht die SV Elversberg damit mindestens bis zum Sonntag auf dem Relegationsplatz zur Bundesliga. SVE-Trainer Horst Steffen ließ die gleiche Startelf auflaufen, die vor der Länderspielpause mit 2:1 in der Arena auf Schalke gewann. Padsernborns Trainer Lukas Kwasniok ließ die beiden Topspieler Florent Muslija und Adriano Grimaldi zunächst nur auf der Bank. Zudem musste Visar Musliu das Aufwärmen wegen einer Verletzung abbrechen. Für ihn rückte Tobias Müller in die Startelf. Vor 8126 Zuschauern und leichtem Schneeregen begann das Spiel an der Kaiserlinde gleich mit zwei Höhepunkten. In der zweiten Minute konnten die SVE-Innenverteidiger Frederik Jäkel und Carlo Sickinger zwei Schüsse von Felix Platte und Robert Leipertz gerade noch knapp vor der Torlinie blocken. Eine Minute später hatte Luca Schnellbacher die Großchance für Elversberg, köpfte aber aus zehn Metern einen halben Meter neben das Paderborner Tor. Die SVE hatte deutlich mehr Ballbesitz und in der 13. Minute die nächste Torchance. Nach einem Freistoß von Jannik Rochelt scheiterte Paul Stock mit einem Schuss aus zwölf Metern an Gästetorhüter Jannik Huth. In der 14. Minute musste die Partie für zwei Minuten unterbrochen werden, da die Paderborner Fans in ihrem Block Pyrotechnik zündeten und sich der blaue Rauch im ganzen Stadion verteilte. Die SVE juckte die Unterbrechung nicht. Danach ging es weiter in Richtung des Paderborner Tores. Stock köpfte in der 20. Minute aus drei Metern Zentimeter über das Tor. Zwei Minuten später gab es den Schock für die Elversberger. Sickinger und Robin Fellhauer klärten den Ball an der Strafraumgrenze nicht, Sebastian Klaase sagte danke und schob den Ball zum 0:1 ins lange Eck. Danach verloren die Saarländer etwas den Faden, hatten aber trotzdem noch Torchancen. Manuel Feil schoss den Ball nach einem Eckball einen Meter neben das Tor (34.). Die SVE spielte gut, aber die Genauigkeit fehlte. Das änderte sich in der 41. Minute. Fellhauer grätschte den Ball an der Mittellinie zu Semih Sahin, der Schnellbacher mit einem Sahne-Pass in Richtung des Paderborner Tores schickte. Schnellbacher legte den Ball clever an Huth vorbei ins lange Ecke – 1:1. Nur zwei Minuten später erzielte Rochelt sogar das 2:1, doch Schiedsrichter Florian Heft gab das Tor wegen einer Abseitsstellung nicht. Anschließend gab es in der Halbzeitpause in der Elversberger Kabine scheinbar Ziel-Tee. Denn in den zweiten 45 Minuten ging die Post ab und im Paderborner Strafraum brannte es auch ohne Pyrotechnik. In der 50. Minute erzielte Schnellbacher nach Traumpass von Stock das 2:1. Sieben Minuten später war Stock selber an der Reihe. Nach überlegtem Zuspiel von Maurice Neubauer zog Stock aus 16 Metern ab und der Ball rauschte abgefälscht ins Tor – 3:1. Es ging alles bei der SVE. Linksverteidiger Neubauer erhöhte in der 63. Minute per Flugkopfball! Auf 4:1. Damit war die Wiese an der Kaiserlinde gemäht und die Elversberger kletterten auf Platz drei in der Tabelle. Am kommenden Sonntag, 3. Dezember, 13.30 Uhr wartet der nächste Höhepunkt auf die Saarländer. Dann ist die SVE zu Gast im Olympiastadion bei Hertha BSC Berlin.