Vor dem Bayern-Spiel wurde er um Hilfe gebeten Greenkeeper der SV Elversberg: Das wird beim FCS-Rasen im Ludwigspark falsch gemacht

Elversberg · Greenkeeper Sascha Schwehm will den Rasen im Stadion an der Kaiserlinde zu einem der besten in der 2. Bundesliga machen. Lob bekommt er schon reichlich. Auch im Hinblick auf den Rasen der zuletzt geschlagenen Schalker.

16.11.2023 , 14:00 Uhr

Sascha Schwehm kümmert sich mit seiner Firma Sacer Greenkeeping seit fünf Jahren um alle Trainingsplätze und das Stadion der SV Elversberg. Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann

Spieler, Trainer, Vereinsführung und Fans feierten am vergangenen Wochenende den 2:1-Sieg der SV Elversberg in der 2. Bundesliga bei Schalke 04. Auch Sascha Schwehm jubelte über den historischen Erfolg. Er freute sich aber noch viel mehr, als einen Tag später Trainer und Spieler bei ihm anriefen. „Sie haben mir gesagt, dass selbst unsere Trainingsplätze besser sind als der Rasen in der Schalker Arena. Sie haben mir für meine Arbeit gedankt. Das ging runter wie Öl“, sagt Schwehm strahlend.