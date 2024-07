Testspiel der SVE gegen Hoffenheim Bei Standards hapert es defensiv immer noch

In der 27. Minute trat SVE-Neuzugang Fiskin Asllani zum ersten Mal so richtig in Erscheinung. Der 21-jährige Stürmer wechselte auf Leihbasis am Dienstag von Hoffenheim nach Elversberg und spielte gleich am zweiten Tag gegen seine Ex-Kameraden. Er setzte sich auf der rechten Seite gegen einen Gegenspieler durch und ließ auf dem Weg ins Zentrum gleich noch zwei Hoffenheimer aussteigen, konnte letztlich nur durch ein Foul gebremst werden. Den fälligen Freistoß brachte Stock zwar aufs Tor aber TSG-Schlussmann Luca Philipp auch direkt in die Arme. „Das waren zwei turbulente Tage, und heute ging es mit den neuen Freunden gegen die alten Freunde. Ich fühle mich aber schon wohl in Elversberg“, sagte Asllani.