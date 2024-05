2. Fußball-Bundesliga Sommerkick statt Vollgas-Fußball: Die SV Elversberg verliert beim 1. FC Nürnberg deutlich

Eigentlich wollte die SV Elversberg an den letzten beiden Spieltagen der 2. Fußball-Bundesliga noch zwei Mal richtig Gas geben. Doch das ging am vergangenen Samstag bei der 0:3-Niederlage beim 1. FC Nürnberg gründlich in die Hose. Den Klassenverbleib haben die Elversberger sicher – und so spielten die Saarländer auch. Von sicherem Kurzpassspiel oder schnellem Umschaltspiel war bei der SVE nichts zu sehen. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen schoss in den 90 Minuten nur dreimal auf das gegnerische Tor – normalerweise sind es in jedem Spiel mindestens sieben Elversberger Torschüsse.