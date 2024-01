2. Fußball-Bundesliga Der Kurzurlaub ist für die SV Elversberg schon vorbei

„Die Spieler hatten in der kurzen Pause auch ein Trainingspensum zu absolvieren. Wir werden in der Vorbereitung direkt loslegen“, sagt Steffen. Nach einer Woche Vorbereitung im Saarland fliegt die SVE vom 8. bis zum 15. Januar ins Trainingslager ins spanische Mijas bei Malaga. Dort treffen die Elversberger am Samstag, 13. Januar, in einem Testspiel auf den 17-fachen österreichischen Meister Red Bull Salzburg. Darüber hinaus plant die SVE noch ein weiteres Testspiel. Ein Gegner wurde bislang aber noch nicht gefunden. Theoretisch wäre im Trainingslager auch ein Test-Saarland-Derby in Spanien möglich. Drittligist 1. FC Saarbrücken bereitet sich zeitgleich im etwa 200 Kilometer entfernten Novo Sancti Petri auf die restlichen Spiele in der 3. Fußball-Liga vor.