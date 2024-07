„Große Bereicherung für unser Offensivspiel“ SV Elversberg holt diesen neuen Stürmer – Härtetest gegen Hoffenheim

Eineinhalb Wochen vor dem Start der neuen Saison in der der 2. Fußball-Bundesliga geht es für die Sportvereinigung Elversberg in die heiße Phase der Vorbereitung. An diesem Mittwoch steht der absolute Härtetest an. Um 17 Uhr trifft die SVE in Zuzenhausen auf Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim. Und je nachdem, wie SVE-Trainer Horst Steffen aufstellt, wird ein neues Gesicht im Trikot der Saarländer zu sehen sein – Fisnik Asllani. Der 22 Jahre alte Stürmer wurde am Dienstag von der SVE für eine Saison vom Testspielgegner ausgeliehen.