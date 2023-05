Über 30 Spieltage hinweg Tabellenführer Vor der Mallorca-Sause – SV Elversberg will den Meistertitel „über die Ziellinie bringen“

Elversberg · Nach dem direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga will die SV Elversberg nun auch noch den Drittliga-Pokal einfahren. An diesem Samstag ist die SVE beim FC Ingolstadt zu Gast.

26.05.2023, 18:18 Uhr

Die SV Elversberg kommt aus dem Jubeln kaum heraus: Nach dem Aufstieg könnte als nächstes die Drittliga-Meisterschaft gefeiert werden. Foto: Thomas Wieck

Von Heiko Lehmann

Meister, Mallorca, Urlaub – so ist der Plan der Sportvereinigung Elversberg vor dem letzten Spieltag der 3. Fußball-Liga. An diesem Samstag um 13.30 Uhr ist die SVE zu Gast beim FC Ingolstadt – und bei einem Sieg Meister.