0:2-Pleite in Dortmund Nächste Niederlage: Elversberger Auftritt ist „in allen Bereichen schwach“

Die SV Elversberg hat am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth die Möglichkeit, den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga klarzumachen. Außerdem feierten mit Maurice Neubauer (27 Jahre), Ben Bobzien (20) und Frank Lehmann (34) gleich drei Spieler der SVE am vergangenen Samstag beim Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund II ihren Geburtstag – das waren die positiven Elversberger Nachrichten des vergangenen Wochenendes. Alles andere, was vor 3292 Zuschauern im Dortmunder Traditions-Stadion Rote Erde aus saarländischer Sicht stattfand, war unterirdisch – oder wie SVE-Rechtsaußen Manuel Feil nach der 0:2-Niederlage sagte: „Das war heute ganz weit von der Leistung eines Tabellenführers entfernt. Das war in allen Bereichen viel zu schwach.“