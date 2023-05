Abrissarbeiten in der Ursapharm-Arena Jetzt macht die SV Elversberg ihr Stadion für das Abenteuer 2. Liga fit

Nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga geht bei der Sportvereinigung Elversberg die harte Arbeit auch neben dem Platz so richtig los. Zu Beginn dieser Woche haben in der Ursapharm-Arena die Baggerarbeiten begonnen, um die alte Haupttribüne dem Erdboden gleichzumachen. Zunächst werden die Stehplätze entfernt, und in der kommenden Woche beginnt der Abriss des Gebäudes.