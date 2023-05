Kaderplanung für die 2. Bundesliga Die SV Elversberg und der Aufstiegstraum – wer kommt, wer geht?

Noch ein letzter Schritt, dann ist der größte Erfolg in der 116-jährigen Vereinsgeschichte perfekt. Mit einem Sieg an diesem Samstag, 14 Uhr beim SC Freiburg II hätte die Sportvereinigung Elversberg die Meisterschaft in der 3. Fußball-Liga und gleichzeitig den Aufstieg in die 2. Bundesliga sicher in der Tasche. Es wäre der Startschuss für eine Vielzahl an Projekten, die die SVE-Vereinsführung vorhat.