Aufstiegs-Matchball in Freiburg Die SVE ist bereit für den letzten Schritt Richtung 2. Bundesliga

Elversberg · Drittliga-Spitzenreiter Elversberg hat an diesem Samstag in Freiburg seinen ersten Matchball, was den Aufstieg in die 2. Bundesliga betrifft.

12.05.2023, 17:07 Uhr

So könnte der Jubel der Elversberger Spieler über den Aufstieg in die 2. Bundesliga aussehen. Selbst eine Niederlage an diesem Samstag könnte reichen. Foto: Thomas Wieck

Von Heiko Lehmann

Matchball Elversberg! An diesem Samstag kann im Dreisamstadion in Freiburg Elversberger – und auch ein bisschen saarländische – Fußballgeschichte geschrieben werden. Bei einem Sieg gegen den SC Freiburg II (14 Uhr) ist die Sportvereinigung Elversberg Meister der 3. Fußball-Liga und steigt in die 2. Bundesliga auf. Seit Einführung der 2. Bundesliga im Jahr 1974 wäre die SVE nach dem 1. FC Saarbrücken, dem FC Homburg und Borussia Neunkirchen, der vierte saarländische Fußballverein, der beim Konzert der Großen mitspielen dürfte.