0:1-Pleite in Osnabrück „So eine Mannschaftsleistung können wir auch als Spieler nicht akzeptieren“: SVE geht hart mit sich ins Gericht

Wenn die SV Elversberg in dieser Drittliga-Saison mal gepatzt hat, dann nur, wenn der Gegner die SVE in den Zweikämpfen extrem unter Druck setzte und zudem spielerisch Akzente setzen konnte. Genau das tat der VfL Osnabrück am Samstag beim 1:0-Sieg gegen den Tabellenführer über 90 Minuten. „Die waren aggressiver und haben uns von Anfang an den Schneid abgekauft. Wir haben viel zu unsauber gespielt, die Pässe sind überhaupt nicht angekommen“, sagte SVE-Stürmer Nick Woltemade.