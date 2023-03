Bärenstarke Auswärts-Leistung in München Nach nächstem Unentschieden: Steffen schmettert Fragen nach SVE-Krise ab

Viel kontroverser hätte die Situation am Dienstagabend im Stadion an der Grünwalder Straße in München nicht sein können. Die SV Elversberg hat beim 1:1 gegen den TSV 1860 ihr viertes Spiel in Folge nicht gewinnen können. „Ja, es ist wieder nur ein 1:1, aber es war zusammen mit dem 5:1 in Essen vielleicht unser bestes Auswärtsspiel in dieser Saison“, sagte Horst Steffen, der Trainer des souveränen Tabellenführers der 3. Fußball-Liga.