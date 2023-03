Stammkeeper Kristof könnte ins Tor zurückkehren Torwart-Fragezeichen der SV Elversberg lösen sich auf

Die SV Elversberg hat vor dem Spiel an diesem Samstag, 14 Uhr, beim MSV Duisburg ein Torhüter-Problem. Am vergangenen Mittwoch zog sich Frank Lehmann beim 1:0-Sieg im Saarlandpokal-Viertelfinale beim Oberligisten FV Diefflen einen Bänderriss in der Schulter zu und musste vom Platz. Lehmann ist die Nummer zwei beim Tabellenführer der 3. Fußball-Liga. Er ersetzte in den beiden vergangenen Wochen Stammkeeper Nicolas Kristof. Wie Lehmann knallte Kristof wenige Tage zuvor mit einem Gegenspieler zusammen und auch bei dem 23-Jährigen lautete die Diagnose Bänderriss in der Schulter.