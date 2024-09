Heimpleite für die SVE „Das war heute einfach nicht gut“ – Wie Angstgegner Ulm den Elversbergern die Punkte klaute

Die SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung auf den achten Tabellenplatz verpasst und ist stattdessen nur noch drei Punkte von der Roten Laterne entfernt. Am Sonntagnachmittag verloren die Elversberger gegen ihren alten Regionalliga-Angstgegner SSV Ulm auch in der 2. Liga. 1:3 hieß es am Ende, wobei die Saarländer mal wieder beste Chancen versiebten und alle drei Gegentore nach Standards kassierten.