Kurze Pause vor dem großen Abenteuer Das ist der Fahrplan der Saisonvorbereitung bei Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg

Offiziell beginnt die Vorbereitung der SV Elversberg für ihre Premierensaison in der 2. Fußball-Bundesliga, für die der SVE am Montag von der DFL – wie auch allen anderen Erst- und Zweitligisten – die Lizenz erteilt wurde, erst am Montag, 26. Juni. Inoffiziell sind die Spieler aber schon mit dem Aufbau der Grundlagenausdauer beschäftigt. Nach dem Gewinn des Saarlandpokals am 3. Juni (3:2 nach Verlängerung gegen den 1. FC Saarbrücken) hatten die Elversberger Spieler eine Woche komplett frei und konnten die Seele baumeln lassen.