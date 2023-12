Vor Nürnberger Gastspiel in Elversberg „Es freut mich wahnsinnig für den Verein“ – Ex-Trainer Michael Wiesinger mit großem Lob für die SVE

Von Sommer 2015 bis Sommer 2017 war Michael Wiesinger Trainer der SV Elversberg in der Fußball-Regionalliga Südwest. Er war der Erste, der die SVE zur Meisterschaft führte, er scheiterte aber zwei Mal um Haaresbreite in der Relegation zur 3. Liga. Nach Horst Steffen (2,12 Punkte pro Spiel) ist Wiesinger (2,03 Punkte pro Spiel) der zweiterfolgreichste Trainer in der Elversberger Vereinsgeschichte. Seit viereinhalb Jahren ist der 50-Jährige inzwischen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des 1. FC Nürnberg. Die SZ hat sich mit Wiesinger vor dem Zweitliga-Spiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Nürnberg unterhalten.