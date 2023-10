Ex-SVE-Trainer Neitzel über seine Zeit in Asien „Im Vergleich würde ich sagen, dass Deutschland ein Entwicklungsland ist“

Essen · Karsten Neitzel war Trainer der SV Elversberg und von Holstein Kiel. Wie er auf das Duell blickt und was er in seiner Zeit in Malaysia über Deutschland gelernt hat.

06.10.2023, 13:31 Uhr

Karsten Neitzel war in der Saison 2017/2018 bei der SV Elversberg und quasi der Vorgänger des aktuellen Cheftrainers Horst Steffen. Zwischen beiden hatte lediglich der damalige Sportvorstand Roland Seitz ein paar Monate die Mannschaft betreut. Foto: Andreas Schlichter

Von Heiko Lehmann

Wenn Karsten Neitzel von den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg und Holstein Kiel spricht, dann kommt er ins Schwärmen. „Das sind zwei richtig bodenständige Vereine, die finanziell gut dastehen und die ihren Weg mit ehrlicher Arbeit bis in die 2. Bundesliga gegangen sind. Ich mag so etwas“, sagt der 55-jährige Fußballlehrer aus Essen.