Spieler der Saison in der 3. Fußball-Liga Entscheidung! Woltemade kehrt nicht nach Elversberg zurück

Nick Woltemade, der Spieler der Saison in der 3. Fußball-Liga, wird nach dem Urlaub nicht mehr nach Elversberg zurückkehren. Der 21-Jährige wird in der kommenden Saison wieder für den Bundesligisten SV Werden Bremen auf Torejagd gehen. Das meldete das Online-Portal Deichstube. „Nick wird fester Bestandteil unseres neuen Kaders sein“,wird Werder-Sportchef Frank Baumann auf Deichstube.de zitiert. Woltemade war in der abgelaufenen Saison vom SV Werden Bremen zur SV Elversberg ausgeliehen worden. Er sollte Spielpraxis sammeln, da er in der Bremer Bundesliga-Mannschaft kaum Einsatzzeit bekam.