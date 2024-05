Kampf um den Klassenverbleib Den zweiten Matchball vor Augen – so schafft die SVE den vorzeitigen Klassenverbleib

Die Wahrscheinlichkeit, dass die SV Elversberg an diesem Wochenende den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga perfekt macht, liegt fast bei 100 Prozent. Holt die SVE am Sonntag, 13.30 Uhr, zu Hause an der Kaiserlinde gegen die Hertha aus Berlin einen Punkt, ist der Klassenverbleib sicher.