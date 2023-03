Dritte Liga Handelfmeter in der Schlussminute – SV Elversberg beendet gegen Verl sieglose Phase

Die SV Elversberg bestimmte das Spiel vor 900 Zuschauer in der Paderborner Home-Deluxe-Arnea von der ersten Minute an. Das Geschehen spielte sich fast nur in der Hälfte des SC Verl ab. Die erste Torchance hatten die Saarländer in der 14. Minute – und die passte gleich. Robin Fellhauer lief mit Tempo in den Verler Strafraum und knallte den Ball aus zwölf Metern zum 0:1 unter die Querlatte.