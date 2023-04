3. Fußball-Liga Mission „nur noch drei Siege“ beginnt – SV Elversberg will gegen Aue punkten

Noch drei Siege aus sieben Spielen – dann ist der Aufstieg der SV Elversberg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt. Die Aufstiegsparty könnte theoretisch schon in einer Woche in Dortmund starten. An diesem Samstag (14 Uhr) empfängt die SVE den FC Erzgebirge Aue an der Kaiserlinde, am Dienstag geht es zum Nachholspiel beim MSV Duisburg und dann kommenden Samstag zu Borussia Dortmund II. Alle drei Mannschaften stehen in der zweiten Tabellenhälfte.