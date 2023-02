Dritte Liga : Valdrin Mustafa sichert in Zwickau Sieg für die SV Elversberg (mit Fotostrecke)

Foto: Heiko Lehmann 33 Bilder FSV Zwickau - SV Elversberg

Zwickau Nach einem mühsamen Spiel sicherte der spät eingewechselte Valdrin Mustafa der SV Elversberg in Zwickau den Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Der eingewechselte Valdrin Mustafa hat die SV Elversberg an diesem Samstagnachmittag zum fünften Sieg in Folge geschossen. Der 24-Jährige kam in der 74. Minute für Kevin Koffi ins Spiel, traf in den verbleibenden 16 Minuten zweimal und wurde der Elversberger Matchwinner. Doch die SVE hatte bei dem knappen knappen 2:0-Erfolg beim FSV Zwickau mehr Mühe als ihr lieb war.

SVE-Trainer Horst Steffen änderte seine Startformation nach dem 3:0-Sieg gegen den VfB Oldenburg auf einer Position. Für Nico Antonitsch spielte erstmals nach der Winterpause Kapitän Kevin Conrad von Beginn an in der Innenverteidigung.

Vor 3396 Zuschauern in Zwickau hatte die SVE große Probleme zu ihrem gewohnt schnellen und direkten Kombinationsspiel zu finden. Das lag in erster Linie daran, dass die Sachsen tief in der eigenen Hälfte standen und praktische mit zwei Viererketten verteidigten. Die SVE versuchte zwischenzeitlich mit langen Bällen über das Abwehrbollwerk zu spielen, doch die Bälle kamen nicht an. In beiden Strafräumen passierte in der ersten halben Stunde so gut wie gar nichts.

Foto: SV Elversberg 31 Bilder Das ist der Kader von Drittligist SV Elversberg

Der FSV Zwickau lauerte auf Konter und Standardsituationen. Und die kamen in der 31. Minute. Dominic Baumann zog nach einem Konter aus spitzem Winkel ab und SVE-Torhüter Nicolas Kristof konnte den Ball gerade noch ins Toraus lenken. Nach der anschließenden Ecke köpfte Baumann an die Querlatte. In der 39. Minute hätte die SV Elversberg einen Elfmeter bekommen müssen, doch Schiedsrichter Eric Weisbach sah das Handspiel im Zwickauer Strafraum nicht. Nach dem Seitenwechsel drückte die SVE aufs Tempo und riskierte mehr. Horst Steffen stellte auf eine Dreier-Abwehrkette um, um so einen Mann mehr im Mittelfeld zu haben.

Das wirkte sich direkt aus. Nick Woltemande scheiterte mit einem Schuss aus zehn Metern an FSV-Schlussmann Johannes Brinkies (52.) Nach der anschließenden Ecke köpfte Marcel Correia an die Querlatte des Zwickauer Tores. Die nächste dicke Torchance für die Elversberger hatte Maurice Neubauer (70.). Sein Kopfball ging nur wenige Zentimeter neben das Tor. Vier Minuten später traf Horst Steffen die nächste richtige Entscheidung. Er brachte Valdrin Mustafa für Kevin Koffi.

Nur drei Minuten später spielte die SVE schnell aus der eigenen Hälfte, Woltemade bediente Thore Jacobsen auf der rechten Seite und der passte flach und scharf in die Mitte. Dort kam Mustafa angerauscht und drückte den Ball aus fünf Metern ins kurze Eck zum 1:0 für die SV Elversberg. Es war gleichzeitig der Genickbruch für die Sachsen, deren aufopferungsvolle Abwehrschlacht am Ende nicht belohnt wurde. Der SV Elversberg war das relativ wurscht.