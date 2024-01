Faustpfand auf dem Weg zum Klassenverbleib? „Diese Konstellation ist einzigartig“ – wieso das SVE-Kollektiv keine Grenzen kennt

Man hat manchmal das Gefühl, eine 25-köpfige Familie wäre eine Woche nach Spanien in Urlaub gefahren. Dass die SV Elversberg eine Fußball-Mannschaft aus der 2. Bundesliga ist, erkennt man gelegentlich nur am einheitlichen Auftreten in T-Shirts oder Trainingsanzügen. Es gibt zwar Grüppchen-Bildung, doch die Grüppchen sehen jeden Tag anders aus – je nach dem, was wer gerade in der Freizeit unternehmen möchte.