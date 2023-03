SV Elversberg stoppt Sieglos-Serie Die Nachspielzeit verändert alles

Der nächste herbe Rückschlag war eigentlich schon klar. Die Elversberg gab auch gegen den SC Verl eine Führung aus der Hand. Es drohte zum dritten Mal in Serie nur ein 1:1 und insgesamt das sechste Spiel in Folge ohne Sieg. Und nicht nur das: Mittelfeldspieler Manuel Feil musste mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden, Außenverteidiger Robin Fellhauer sah die fünfte Gelbe Karte und fehlt nun gesperrt. Und Kapitän und Torjäger Luca Schnellbacher musste in der 89. Minute nach einem groben Foulspiel sogar mit Rot vom Platz.