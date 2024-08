Bisher kam Fußball-Zweitligist SV Elversberg im DFB-Pokal nie über die zweite Runde hinaus. Allerdings ging die SVE in der jüngeren Vergangenheit in Duellen mit Mainz 05 (Saison 2023/24 und 2021/22), dem VfL Bochum (2022/23) oder Borussia Mönchengladbach (2020/21) auch nie als Favorit auf den Platz. Das ist in dieser Spielzeit erstmals anders.