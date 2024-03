Saarländer nach sieben Jahren wieder zurück in der Heimat „Ich bin Saarland-Fan“ — Joshua Mees von Holstein Kiel am Wochenende zu Gast bei der SV Elversberg

Die Woche von Joshua Mees begann mit riesiger Vorfreude vor der großen Rückkehr ins Saarland – und großem Jubel für das Saarland. Der 27-Jährige, der in genau einem Monat, am 15. April, seinen 28. Geburtstag feiert, ist an diesem Samstag (13.30 Uhr/Sky) mit dem KSV Holstein Kiel zu Gast bei der SV Elversberg. Der aktuelle Tabellenzweite der 2. Bundesliga kommt zum knapp 800 Kilometer und neun Punkte entfernten Tabellenzehnten. „Die Vorfreude ist riesig. Ich habe sieben Jahre nicht mehr im Saarland gespielt. Das war zuletzt mit der U23 der TSG Hoffenheim“, sagt Mees.