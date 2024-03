2. Fußball-Bundesliga Das große Geheimnis des SVE-Trainers Horst Steffen

Zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz in die 3. Fußball-Liga und sechs Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz in die Bundesliga. Für den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg entscheidet sich in den kommenden Wochen, wo die Reise in der Tabelle hingeht. Oder wird es am Ende doch ein unspektakuläres Saisonende im Niemandsland der Tabelle? In den vergangenen drei Jahren hätten die aktuell 35 Elversberger Punkte immer zum Klassenverbleib gereicht.