2. Fußball-Bundesliga Darum erlebte die SVE einen rabenschwarzen Tag gegen Ulm

Es war irgendwie ein gebrauchter und seltsamer Tag am vergangenen Sonntag in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg. Schon bei der Anreise war nichts los – keine Staus, der Parkplatz war nur zu Dreiviertel gefüllt und auch auf der Haupttribüne waren große Lücken. Nur 8451 Zuschauer sahen die 1:3-Niederlage der SVE gegen den Angstgegner SSV Ulm. Gemessen an der möglichen Kapazität von knapp 10 000 Zuschauern war es die schlechteste Besucherzahl seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Eventfans, die nur gegen die ganz großen Gegner kommen, waren fast keine da.