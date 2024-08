U21-Nationalspieler aus Föhren bei Trier „Darf uns so auf gar keinen Fall passieren“ – warum Thielmanns Ausflug zur SVE enttäuschend endete

Auf der Landkarte der 36 besten Fußballvereine in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga existiert die SV Elversberg erst seit einem Jahr. Schon in der vergangenen Zweitliga-Saison stellte das Gastspiel an der Elversberger Kaiserlinde für viele Gegner eine Premiere dar. Auch dem Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln erging es am vergangenen Samstagnachmittag nicht anders. Das rasante 2:2 war gar das erste Pflichtspiel der Kölner gegen die SVE überhaupt. Es wird gewiss einige Spieler gegeben haben, die zuvor nicht wirklich wussten, wo genau dieses Elversberg überhaupt liegt.