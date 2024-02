Startelf-Debüt und Tor Boyamba zündet endlich den Turbo – so überzeugte der SVE-Offensivspieler in Düsseldorf

Es war der Höhepunkt des Spiels aus Elversberger Sicht. Jannik Rochelt setzte sich in der 53. Minute entschlossen und mit viel Tempo auf der linken Seite durch, und im Zentrum vereinte Joseph Boyamba endlich alles, was ihn ausmacht. Er ist mit Rochelt der wohl schnellste im Aufgebot des Fußball-Zweitligisten und sagt von sich selbst, dass er bei vollem Tempo in einer 30er-Zone geblitzt werden würde.