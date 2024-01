Verletzung im Training Bei der SV Elversberg fällt der nächste Innenverteidiger aus

Am vergangenen Mittwoch gab die SVE den Wechsel von Nico Antonitsch zum israelischen Erstligisten Hapoel Petah Tikva bekannt. Der 32-Jährige kam in der Hinrunde bei der SVE nur selten zum Einsatz und so wurde der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Ebenfalls am Mittwoch verletzte sich Kapitän Kevin Conrad im Training.