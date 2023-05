Fußball „Vielleicht brauchen wir diesen Druck“

Crunchtime in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga empfängt an diesem Samstag, 14 Uhr (live im SR); den Drittletzten Spvgg Bayreuth. Vier Spieltage vor dem Saisonende hat die SV Elversberg sieben Punkte Vorsprung vor einem Tabellenplatz, der nicht direkt in die 2. Bundesliga führt. Eigentlich immer noch ein komfortabler Vorsprung, doch die Elversberger schwächeln, zumindest was die Ergebnisse in den vergangenen Wochen und Monaten angeht.