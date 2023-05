SV Elversberg Das Fußball-Märchen der Familie Holzer

Es ist ein historischer Erfolg, den die SV Elversberg da am Wochenende geschafft hat. Und es ist auch ein ganz persönlicher Erfolg von Frank Holzer. Der Ex-Profi und erfolgreiche Unternehmer hat seit seinem Einstieg bei der SVE in den Neunziger Jahren des vergangenen Jahrtausends die Basis dafür gelegt, dass der kleine Verein aus der Gemeinde Spiesen-Elversberg jetzt für mindestens eine Saison zu den 36 besten Fußballclubs in Deutschland gehört.