Letztes Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden Trotz Unentschieden: SV Elversberg macht den Aufstieg klar

Elversberg · Die SV Elversberg ist so gut wie sicher am Ziel ihrer Träume. Trotz eines 1:1-Unentschiedens an diesem Samstagnachmittag gegen den SV Wehen Wiesbaden ist den Elversbergern der Aufstieg in die 2. Bundesliga nur noch äußerst theoretisch zu nehmen.

20.05.2023, 16:14 Uhr

48 Bilder SV Elversberg gegen SV Wehen Wiesbaden – so läuft das Spiel (Fotostrecke) 48 Bilder Foto: dpa/Harald Tittel

Von Heiko Lehmann

Dynamo Dresden müsste am Montag gewinnen und der 1. FC Saarbrücken am Sonntag und gleichzeitig am letzten Spieltag noch einen Torevorsprung von mindestens 14 Tore auf die SVE aufholen. Alles höchst unwahrscheinlich und deshalb wurde am Samstag wie im vergangenen Jahr schon einmal vorgefeiert. Hier geht es zur Bilderstrecke: SV Elversberg gegen SV Wehen Wiesbaden – so lief das Spiel (Fotostrecke)