2. Liga Auf die SV Elversberg wartet gegen Paderborn das nächste „50:50-Spiel“

Beim FC Schalke 04 mit 2:1 gewonnen, und seit August in neun Spielen in der 2. Bundesliga nur ein Spiel verloren (0:2 gegen den Tabellenführer FC St. Pauli): Die SV Elversberg reitet derzeit weiter auf der Euphorie-Welle in der 2. Fußball-Bundesliga. Hat die Länderspielpause am vergangenen Wochenende daran etwas geändert? „Das sehen wir am Samstag“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen und lacht, „wir konnten den Sieg auf Schalke etwas länger genießen und hatten auch die Zeit, damit sich die angeschlagenen Spieler besser regenerieren konnten. Im Training am Donnerstag war die Mannschaft voll da und hat sehr gut trainiert.“