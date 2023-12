Einfahrten und Garagen zugeparkt Anwohner genervt – Park-Stress bei Spielen der SV Elversberg

Die Erfolge der SV Elversberg, die in der Zweitligasaison für Aufsehen gesorgt hat, erfreuen nicht alle Bildstocker und Friedrichsthaler. Von dort gibt es Klagen über eine mitunter chaotische Verkehrslage bei den Heimspielen im nahen Stadion an der Kaiserlinde. Am Sonntag stand das letzte Heimspiel des Jahres für die SVE an.