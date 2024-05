2. Bundesliga 6-Tore-Spiel – SV Elversberg schlägt Hertha BSC

Vor 9502 Zuschauern in der ausverkauften Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde war Schnellbacher auch der Ausgangspunkt der ersten gefährlichen Aktion des Spiels. Der Torjäger, der am Montag seinen 30. Geburtstag feiert, flankte in der fünften Minuten von der rechten Seite flach zu Manuel Feil. Feil nahm dem Ball mit der Hacke direkt, verfehlte aber das Tor um wenige Zentimeter. In der 18. Minute kümmerte sich Schnellbacher selber um den Torabschluss. Nach einem Eckball von Sahin köpfte der SVE-Kapitän aus fünf Metern das 1:0. Es war das siebte Saisontor für Schnellbacher, der seit dem 27. Januar auf einen Torerfolg wartete.