3.Liga „Glück im Unglück“ - SV Elversberg verliert gegen Borussia Dortmund II

Nächster Patzer der SV Elversberg. Der Noch-Tabellenführer der 3. Fußball-Liga verlor an diesem Samstagnachmittag mit 0:2 bei Borussia Dortmund II und lieferte dabei vor allem in der zweiten Halbzeit eine der schlechtesten Saisonleistung ab. Es war die dritte Niederlage im vierten Spiel (ein Unentschieden) für die SVE. Dabei hatte die SVE noch Glück im Unglück, denn die Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg patzte am Samstag ebenfalls.