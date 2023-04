SV Elversberg spielt nur Unentschieden gegen MSV Duisburg Woltemades Doppelpack langt nicht für einen Dreier

SVE-Trainer Horst Steffen ließ wie angekündigt Kapitän Luca Schnellbach nach seiner Rot-Sperre (drei Spiele) wieder von Beginn an spielen. Schnellbacher ersetzte den erkälteten Jannik Rochelt auf der linken Offensivseite. Ganz vorne durfte Kevin Koffi nach seiner Gelb-Sperre für Valdrin Mustafa ran, und im zentralen Mittelfeld spielte Luca Dürholtz für Semih Sahin, der sich im Abschlusstraining an der Wade verletzte. Wie schon so oft in dieser Saison machten sich die drei Wechsel in der Startelf nicht bemerkbar.