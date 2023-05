Dritte Liga Sieg gegen Ingolstadt – SV Elversberg wird Meister

Das änderte aber nichts daran, dass die SVE vor 4991 Zuschauern im Audi-Sportpark in Ingolstadt mit einer Top-Startelf und einer Top-Einstellung auflief. Und schon in der vierten Minute der Nachspielzeit rappelte es in der Ingolstädter Kiste. Innenverteidiger Carlo Sickinger spielte einen langen Ball aus der eigenen Hälfte und im FCI-Strafraum nahm Jannik Rochelt den Ball volley mit der linken Fußspitze an und spitzelte ihn dann ebenfalls volley mit der rechten Fußspitze an Torhüter Marius Funk vorbei zum 0:1 ins Tor – ein absolutes Weltklasse-Tor. „Da kann ich nicht widersprechen. Das können die besten Spieler der Welt nicht besser machen“, kommentierte SVE-Sportdirektor Ole Book den Führungstreffer. Es war das zwölfte Saisontor für Rochelt, der auch schon 15 Tore vorbereitet hat.