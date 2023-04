Rechtzeitige Rückkehr zum Nachholspiel Die Elversberger Hoffnung ruht auf Torjäger Luca Schnellbacher

Mal hielt er sich die Hände vor sein Gesicht, mal raufte er sich die Haare – an ruhiges Sitzen auf seinem Platz war nicht zu denken. Luca Schnellbacher durchlebte am vergangenen Samstag auf der Tribüne in der Ursapharm-Arena in Elversberg gefühlt Höllenqualen. Der Kapitän des Tabellenführers der 3. Fußball-Liga musste mit ansehen, wie seine Mannschaft im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue elf Torchancen (darunter einige ganz klare) verballerte und am Ende das Spiel mit 0:1 verlor.