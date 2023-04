Pleite beim VfL Osnabrück Ex-Elversberger Simakala schockt Spitzenreiter SV Elversberg (mit Fotostrecke)

An diesem Samstagnachmittag verlor die SVE mit 0:1 beim VfL Osnabrück. Aufgrund der Mehrzahl an klaren Torchancen geht der Sieg für die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger auch vollkommen in Ordnung. SVE-Trainer Horst Steffen änderte seine Startformation nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Viktoria Köln auf einer Position. Rechtsverteidiger Robin Fellhauer rückte nach seiner Gelbsperre wieder ins Team. Für ihn musste Lukas Pinckert auf die Bank.