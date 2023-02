3. Liga : Elversberg rettet Punkt gegen Dresden (mit Fotos)

Foto: Heiko Lehmann 71 Bilder SV Elversberg gegen Dynamo Dresden – Fotos der Partie

Elversberg ist in der Liga weiter das Maß der Dinge. Dennoch geriet die Schlussphase gegen Dynamo Dresden zu einer Zitterpartie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Das war nichts für schwache Nerven. Die SV Elversberg holte an diesem Sonntagnachmittag dank eines späten Ausgleichstreffer von Eros Dacaj ein 1:1-Unentschieden gegen Dynamo Dresden.

Hiobsbotschaften für die SVE

Für SVE-Fans gab es bereits vor dem Anpfiff Hiobsbotschaften. Kapitän und Abwehrchef Kevin Conrad fiel kurzfristig mit einer Meniskusverletzung aus. Er muss operiert werden und wird der SVE mehrere Wochen fehlen. Für ihn spielte Mittelfeldspieler Carlo Sickinger in der Innenverteidigung. Nico Antonitsch ersetzte als zweiter Innenverteidiger den gelb-gesperrten Marcel Correia. Im Sturm fehlte neben dem Langzeitverletzten Luca Schnellbacher (Außenbandriss) auch Kevin Koffi mit Knieproblemen. Für ihn spielte Valdrin Mustafa von Beginn an. Der 24-Jährge hatte sich den Einsatz mit seinem Doppelpack beim 2:0-Sieg in der vergangenen Woche beim FSV Zwickau verdient.

Vor 7219 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde fielen die personellen Probleme zunächst aber nicht auf. Die SVE diktierte das Geschehen und kam zu guten Torchancen. Mustafa scheiterte in der 6. Minute aus 20 Metern an Stefan Drjaca, dem Ex-Elversberger im Dresdner Tor. In der 18. Minute ging ein Kopfball von Antonitsch nur Zentimeter über das Dynamo-Tor.

Dresden nutzt erste Torchance gegen Elversberg

Die Gäste hingegen nutzten ihre erste Torchance zum 1:0-Führungstreffer (23.). Nach einem Freistoß lief Stefan Kutschke Carlo Sickinger weg und köpfte am kurzen Pfosten das 0:1. Und es kam noch schlimmer für die Elversberger. In der 35. Minute blieb Mustafa im Strafraum liegen und signalisierte seine Auswechslung. Anschließend hielt er sich den Brustkorb und lief in Richtung Kabine. „Ich dachte, es wäre etwas gebrochen“, sagte Mustafa, der die zweite Halbzeit das Geschehen von der Tribüne aus verfolgte. Für ihn kam Semih Sahin in die Partie und spielte erstmals hinter Nick Woltemade als Spielmacher.

Nach der Pause wurde es dann das erwartete Offensiv-Spektakel. Es ging hin und her und auf beiden Seiten gab es Großchancen. Dresdens Niklas Hauptmann schoss in der 47. Minute an die Latte und ein Schuss von Robin Fellhauer hielt Drljaca aus fünf Metern mit einer Hand (50.). Nur vier Minuten später schoss Jannik Rochelt den Ball per Freistoß aus 18 Metern nur Zentimeter am Pfosten vorbei.

Elversberg macht die Schlussphase wieder spannend

Auf der anderen Seite hielt Kristof einen Kopfball von Kutsche mit einer Weltklasse-Parade (59.). Wieder nur drei Minuten später lupfte Woltemade den Ball nur kanpp über das Gäste-Tor. In der 76. Minute zielte der eingewechselt Eros Dacaj per Freistoß ebenfalls nur wenige Zentimeter daneben. Der Ball wollte einfach nicht ins Dynamo-Tor. Doch dann fiel der Lange wieder im Strafraum. Dresden's Max Kulke traf Woltemade und der holte den gefühlt zehnten Elfmeter für die SVE heraus.