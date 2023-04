3. Fußball-Liga „Es ist eine außergewöhnliche Mannschaft“

Das ganz große Ziel Fußball-Profi hatte der gebürtige Augsburger gar nicht. In der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg schoss Feil in der Saison 2017/2018 aber 15 Tore – und dann wollte ihn die SV Elversberg. „Wir haben heute vor einem Jahr alle noch in der Regionalliga gespielt und können jetzt in die 2. Liga. Ohne dieses Team wäre diese Situation so nicht denkbar. Es ist eine außergewöhnliche Mannschaft.“