3. Fußball-Liga : SVE kann die Festung Waldhof nicht knacken

Mannheim Drittliga-Tabellenführer unterliegt in Mannheim nach Führung mit 1:2. Mannheimer Doppelschlag innerhalb einer Minute.

Die SV Elversberg hat am Montagabend in nur 60 Sekunden eine 1:0-Führung beim SV Waldhof Mannheim aus der Hand gegeben und bei der stärksten Heimmannschaft der 3. Fußball-Liga nicht unverdient mit 1:2 verloren. Dabei spielte die SVE vor allem in der zweiten Halbzeit ungewohnt defensiv und kassierte dafür die Quittung. „Wir müssen einen Haken dran machen, aber das dauert ein oder zwei Tage“, sagte SVE-Trainer Horst Steffen nach dem Spiel. An der ungefährdeten Tabellenführung ändert die Niederlage nichts.

Vor 11 680 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion änderte SVE-Trainer Horst Steffen seine Startformation im Vergleich zum 1:1 gegen Dynamo Dresden auf einer Position. Der gegen Dresden noch gelbgesperrte Marcel Correia rückte wieder in die Innenverteidigung. Dafür musste Carlo Sickinger wieder auf die Bank. Steffen freute sich im Vorfeld der Partie auf offensive Mannheimer, damit sein Team auch endlich mal wieder freie Räume in der Offensive bekommen sollte. Und genau so kam es. Beide Teams stürmten von der ersten Minute an nach vorne – und das nutzte die SVE aus. In der 8. Minute lief Valdrin Mustafa alleine auf das Waldhof-Tor zu, vertändelte aber den Abschluss. Eine Minute später hatte Nick Woltemade die Riesenchance für die SVE aus fünf Metern, schoss aber Mannheims Schlussmann Jan-Christoph Bartels an.

In der 12. Minute lenkte SVE-Torhüter Nicolas Kristof den Ball nach einem Schuss von Thomas Pledl gerade noch über die Querlatte. Wieder nur eine Minute später schepperte es dann aber. Luca Dürholtz stürmte nach tollem Pass von Woltemade von rechts in den Strafraum und passte den Ball in Richtung des zweiten Pfostens. Dort wollte Mannheims Julian Riedel den Ball vor dem einschussbereiten Valdrin Mustafa klären, dabei ging der Ball aber ins Tor – die verdiente Führung für den Tabellenführer.

Es roch nach einem Fußball-Spektakel mit Toren am Fließband. Was bis zur Pause aber folgte, war ein Kessel Buntes an Fehlpässen auf beiden Seiten. Die Mannheimer fanden kaum Lücken in der SVE-Defensive – und wenn, dann ging der Ball ins Tor- oder Seitenaus oder landete bei einem Elversberger Spieler. Auf der anderen Seite hatten die Saarländer zwar einige gute Konteransätze, doch spätestens der zweite oder dritte Pass war zu ungenau oder zu tief. Es gab Zeiten in dieser Saison, da kombinierte sich die SVE mit acht oder neun direkten Pässen aus der eigenen Hälfte bis vor das gegnerische Tor. In Mannheim war davon bis zur Pause nicht viel zu sehen.

Nach der Pause zog sich die SVE bewusst in die eigene Hälfte zurück. Ein Bild, dass man beim Tabellenführer in dieser Saison in der Form so noch nicht sah. „Wir haben ein bisschen den Faden verloren, nicht mehr so gut gepresst“, sagte Luca Dürholtz. Und die Taktik ging auch in die Hose. Nach einem Freistoß in der 70. Minute verlängerte Waldhof-Spieler Fridolin Wagner den Ball per Kopf zum 1:1 ins lange Eck. Die Elversberger schienen wie geschockt – und die Mannheimer legten nach. Nur eine Minute später stand Adrien Lebeau nach einer Flanke von der linken Seite am zweiten Pfosten goldrichtig und drückte den Ball zum 2:1 über die Linie. Jetzt rasteten die Mannheimer Fans komplett aus und peitschten ihr Team verbal nach vorne.