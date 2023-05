3. Fußball-Liga Planungen für die 2. Liga haben schon lange begonnen

Nicht nur auf dem Platz und im Kabinentrakt hieß es am Samstagnachmittag an der Kaiserlinde in Elversberg „Hoch die Tassen“. Auch in den VIP-Räumen und in den Logen wurde gefeiert, bis sich die Balken bogen. Die SVE-Führungsetage lag sich geschlossen in den Armen. Allen voran der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Holzer und sein Sohn, Präsident Dominik Holzer. „Wir wollten im Jahr 1990 einfach mal sehen, wie weit man es mit einen kleinen Verein mit kontinuierlicher und guter Arbeit im Deutschen Fußball bringen kann. Jetzt sind wir in der 2. Bundesliga. Das ist einfach sensationell“, sagt Frank Holzer.