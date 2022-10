3. Fußball-Liga : SV Elversberg erobert die Tabellenführung – 3:0-Heimsieg gegen den MSV Duisburg (mit Bildergalerie)

Elversberg Die SV Elversberg hat das Heimspiel gegen den MSV Duisburg mit 3:0 gewonnen und ist nun Tabellenführer.

Die SV Elversberg ist zurück an der Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga. An diesem Samstagnachmittag sprang die SVE mit einem 3:0-Sieg gegen den MSV Duisburg zurück an den Platz an der Sonne. Alle drei Tore erzielten Neulinge. Vor 4048 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde brachte SVE-Trainer Horst Steffen zwei neue Spieler in der Anfangsformation. Valdrin Mustafa kam für Nick Woltemade und Kevin Koffi stürmte für Luca Schnellbacher, der kurzfristig wegen einer Magen-Darm-Infektion passen musste. Die erste Torchance des Spiels hatte der Meiderischer Spielverein aus Duisburg. Aziz Bouhaddouz lief in der zweiten Minute alleine auf das SVE-Tor zu, scheiterte aber an Torhüter Nicolas Adam. Die nächsten fünf glasklaren Torchancen hatte danach bis zur 35. Minute die SV Elversberg. Zunächst schoss Geburtstagskind Manuel Feil (28) an den Pfosten (9.), doch nur zwei Minuten später klingelte es.