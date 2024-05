2. Liga SV Elversberg verliert gegen Karlsruher SC letztes Spiel der Saison

Dennoch war von Beginn an noch einmal richtig viel Dampf auf dem Kessel. Es ging direkt hin und her und die größte Chance in der Anfangsphase hatte die SVE. Paul Wanner schoss in der 17. Minute aus 16 Metern an den Innenpfosten des Karlsruher Tores. In der 25. Minute holte Koffi 17 Meter vor dem Tor einen Freistoß heraus, doch Wanner schoss zwei Meter drüber. In der 31. Minute hatte KSC-Stürmer Budu Zivzivadze die Riesenchance, scheiterte aber aus drei Metern am stark parierenden Tim Boss. Deshalb gab in der Halbzeitpause anscheinend Zielwasser für Zivzivadze.